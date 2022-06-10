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Кузбасские дети устроили на крыше опасные игры с булыжником и мусором

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В одном из городов Кемеровской области группа подростков ради забавы организовали опасные игры на крыше пятиэтажного дома. С высоты дети метали в прохожих мусор и булыжники.

Жительница Ленинска-Кузнецкого на просторах Сети рассказала об опасных играх детей на крыше пятиэтажного дома у строения №73 на улице Космонавтов. По словам горожанки, один мальчик из группы подростков скидывал с высоты на головы прохожим различные предметы, в числе которых оказался и булыжник. Она выразила мнение, что подобное "веселье" в конечном итоге может иметь очень печальный конец как для несовершеннолетних, так и для других граждан.

– На видео он кидает мусор, а минутой ранее не успела заснять, мальчик в синей кофте бросал булыжник блин с крыши, там ходят люди, – следует из текста сообщения во "ВКонтакте".

При этом рассказчица указала, что недалеко от дома ведется ремонт дороги, в связи с чем на пешеходной зоне часто находятся рабочие.

– В данный момент, рабочие делают тротуар. Славу богу что внизу никого не было, – отметила она.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что проделки малолетних хулиганов на крыше здания шокировали кемеровчан.

Видео: ВКонтакте / ЧП Ленинск-Кузнецкий 112

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