Кузбасские дети устроили на крыше опасные игры с булыжником и мусором

Жительница Ленинска-Кузнецкого на просторах Сети рассказала об опасных играх детей на крыше пятиэтажного дома у строения №73 на улице Космонавтов. По словам горожанки, один мальчик из группы подростков скидывал с высоты на головы прохожим различные предметы, в числе которых оказался и булыжник. Она выразила мнение, что подобное "веселье" в конечном итоге может иметь очень печальный конец как для несовершеннолетних, так и для других граждан.

– На видео он кидает мусор, а минутой ранее не успела заснять, мальчик в синей кофте бросал булыжник блин с крыши, там ходят люди, – следует из текста сообщения во "ВКонтакте".

При этом рассказчица указала, что недалеко от дома ведется ремонт дороги, в связи с чем на пешеходной зоне часто находятся рабочие.

– В данный момент, рабочие делают тротуар. Славу богу что внизу никого не было, – отметила она.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что проделки малолетних хулиганов на крыше здания шокировали кемеровчан.