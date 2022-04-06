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Кузбасские дети стали чащи исчезать

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Из статистики поисковиков стало известно, что в Кемеровской области значительно выросло количество сообщений о бесследно пропавших детях.

Поисковый отряд "Лиза Алерт" в социальных сетях привел данные за минувший март 2022 года, согласно которым в шахтерском крае было 204 заявки об исчезнувших людях. Живыми были найдены 151 человек, мертвыми – четверо, а еще 45 заявок подтвердить не удалось.

– Из 204 полученных – 46 заявок были на поиск детей до 12 лет, и еще 17 – на поиск пожилых людей от 65 лет. 196 поисков были проведены в статусе информационного, 8 - в статусе активного поиска, – подчеркнули в отряде.

Если брать конкретно детей до 12 лет, то число обращений выросло многократно: 46 сигналов в марте этого года и всего 17 за аналогичный месяц в минувшем – разница в три раза.

Да!
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