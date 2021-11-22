Кузбасские дети превратили снежную насыпь у дороги в опасную горку

Опасный объект стражи закона вычислили на бульваре Химиков в Ленинске-Кузнецком. Ледяной спуск, который дети использовали для зимних развлечений, располагался в непосредственной близости от проезжей части.

– Скатившись или просто упав с такой стихийной горки, юные участники движения рисковали попасть под колеса проезжавших автомобилей, – прокомментировали в ГИБДД Кузбасса.

Для ликвидации горки была привлечена дорожная техника, которая уничтожила опасный склон и вывезла снег на специальный полигон.