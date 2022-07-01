Кузбасские дети лишились любимой качели из-за прихоти чиновников

Так, со слов интернет-пользовательницы, двое мужчин напротив 11 квартала дома №4 по улице Ключевой еще вечером 25 мая спилили детские качели, которые были любимым развлечением детей. При этом на вопросы о том, зачем же они убирают работающий аттракцион, незнакомцы сказали, что демонтаж объекта – это прихоть местной администрации.

– Оказывается, данные виды качелей не по ГОСТу, и прокуратура нашего города вынесла решение об их демонтаже. Хочу отметить, что качели были абсолютно исправны. На мой вопрос, будет ли что-то вместо этой качели, ответили, на установку нового денег нет, – сокрушилась женщина.

В комментариях под публикацией подписчики сообщество во "ВКонтакте", где появилась запись, назвали происходящее "полным беспределом".