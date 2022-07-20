Кузбасские чиновницы присвоили около 900 тысяч рублей почти за два года

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Суд в Кемеровской области вынесет решение по делу двух женщин, незаконно зарабатывавших деньги с использованием служебного положения.

По версии следственных органов, в период с октября 2018-го по ноябрь 2020 года 43-летняя бывшая глава поселения в Тисульском районе и 29-летняя муниципальная служащая похищали деньги из бюджета муниципального образования, будучи в сговоре. Используя служебное положение, женщины заключили мнимые контракты со своими знакомыми на уборку территорий. Кроме того, злоумышленницы фиктивно устроили на работу в администрацию несколько человек, которые отдавали женщинам полученные деньги. Таким образом жительницы Кузбасса смогли присвоить себе порядка 843 тысяч рублей.


В отношении женщин было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ. Со следствием обвиняемые не сотрудничали, вину признали частично. В ходе предварительного следствия они частично возместили ущерб, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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