Кузбасские чиновники установили детскую площадку в поле с лопухами

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Фото:  

Новая детская площадка в кузбасском селе стала поводом для разочарования местных детей и взрослых. По словам жителей, долгожданную зону для малышей чиновники сделали в поле посреди сорняков.

Новая площадка для детей в селе Верх-Егос в Прокопьевском районе стала новой темой для обсуждения в Сети. Местные граждане заявили, что аттракционы для детей едва ли не "выбивали" от властей и в итоге получили, но совсем не то, чего ожидали.

Если бы вы знали, сколько трудов нам стоило выбить эту площадку. А теперь не знаем, то ли смеяться, то ли плакать... Все, отчитались что сдали площадку! сокрушилась автор.

Судя по кадрам, качели для малышей новые, но расположены они не на облагороженной зоне, а посреди поля с сорняками и голой землей. К примеру, на фото видно, что в песочнице совсем нет песка и уже успели прорасти лопухи.

Фото: ВКонтакте / "Новости Прокопьевск Киселёвск"

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