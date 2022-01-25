Кузбасские чиновники прекратили прием граждан

Согласно официальному распоряжению, личный прием граждан и выездные приемы на территории Кузбасса на какое-то время прекратятся. Данные меры были предприняты для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

"Заместители губернатора и председателя правительства Кузбасса, а также руководители региональных исполнительных органов государственной власти будут проводить приемы в соответствии с утвержденным графиком в режиме прямой телефонной линии", ‒ сообщают в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

На такой же режим работы с жителями рекомендовано перейти главам муниципалитетов и органам местного самоуправления.

Напомним, что из-за эпидситуации сотни классов в Кузбассе перешли на дистанционный режим обучения.