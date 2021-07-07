Кузбасские чиновники оценят затопленное грязью село

Проливной дождь стал причиной бедствия в кузбасском селении Берикульский Тисульского района. О последствиях разгула стихии местные жители сообщили в соцсетях, где поделились кадрами размытых дорог на улице.

– Ночью после дождя размыло пол деревни, много что пострадало, – заявил автор.

Отмечается, что для оценки масштаба проблемы на место выехали чиновники. Как оказалось, из-за затора на реке грязевой поток хлынул в населенный пункт.

– Из-за дождей образовался затор на реке, которая идет через весь поселок, уровень воды повысился, образовался грязевой поток, практически селевой. Есть повреждения домов и дорог, – рассказали "Интерфаксу" в райадминистрации.

От "грязевого наводнения" пострадала и площадка перед поселковым домом культуры. Информации о пострадавших не поступало, а пдробности происшествия устанавливаются в настоящий момент.