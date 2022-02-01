Кузбасские бухгалтеры получили наказание за присвоение почти 12 млн рублей

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Суд в Кемеровской области вынес приговор женщинам, которые присвоили миллионы рублей организации, в которой работали.

Установлено, что главный бухгалтер лесозаготовительной организации и ее коллега, 40- и 47-летние жительницы Анжеро-Судженска, переводили финансы с расчетного счета организации на свои личные счета. После этого женщины обналичивали и тратили деньги, в частности, на поездки на отдых. По такой схеме злоумышленницы работали три года. В мае 2021 года генеральный директор организации, заметив пропажу 12 млн рублей, обратился в полицию.


Суд признал женщин виновными по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Одна из злоумышленниц получила два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Вторая анжеросудженка получила условный срок два года с испытательным сроком полтора года, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Кроме того, осужденные получили штраф в семь и пять тысяч рублей соответственно.


Женщины должны будут полностью возместить организации причиненный ущерб.

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