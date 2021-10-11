Кузбасские безработные получали пособия незаконно

В результате прокурорской проверки в Юрге были выявлены преступления при оформлении выплат по безработице. Безработные юргинцы, подавая заявление через портал госуслуг, не указывали последнее место работы и не отмечали то, что зарегистрированы в качестве самозанятого или главы крестьянского хозяйства. Таким образом, они получали государственную поддержку незаконно.

‒ По результатам проверки выявлены факты неправомерной выплаты пособий по безработице в размере более 100 тысяч рублей, ‒ сообщают в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

На основании результатов проверки было возбуждено три уголовных дела по 1 ст. 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат".