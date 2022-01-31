Кузбасские автомобилисты вынуждены рисковать жизнью из-за высокой колеи

На опасные обледеневшие дороги пожаловались прокопчане из Северного Маганака. По словам автора сообщения, проезжая часть по улице Красноводская, ведущая от остановки ДК и в сторону выезда на федеральную трассу, оказалась покрыта высокой колеей, из-за чего проезжающие по участку автомобилисты могут попасть в ДТП.

– Высокая колея, из которой выбрасывает автомобили даже на малой скорости, ездить реально опасно, велики шансы вылететь не только на обочину, но и на встречку под грузовой транспорт, – рассказал интернет-пользователь.

Также кузбассовец указал, что ранее 20.01.2022 публиковал обращение с просьбой устранить колею на платформе "Кузбасс онлайн", а в ответ представители власти ему якобы заявили, что дорога расчищена, но, по словам местного жителя, официальные слова оказались "наглой ложью", поскольку никаких работ проведено не было.