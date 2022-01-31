Кузбасские автомобилисты вынуждены рисковать жизнью из-за высокой колеи

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Жителей Кемеровской области возмутила плохая чистка дорог, из-за чего опасные ледяные колеи скрыли асфальт на проезжей части.

На опасные обледеневшие дороги пожаловались прокопчане из Северного Маганака. По словам автора сообщения, проезжая часть по улице Красноводская, ведущая от остановки ДК и в сторону выезда на федеральную трассу, оказалась покрыта высокой колеей, из-за чего проезжающие по участку автомобилисты могут попасть в ДТП.

Высокая колея, из которой выбрасывает автомобили даже на малой скорости, ездить реально опасно, велики шансы вылететь не только на обочину, но и на встречку под грузовой транспорт, рассказал интернет-пользователь.

Также кузбассовец указал, что ранее 20.01.2022 публиковал обращение с просьбой устранить колею на платформе "Кузбасс онлайн", а в ответ представители власти ему якобы заявили, что дорога расчищена, но, по словам местного жителя, официальные слова оказались "наглой ложью", поскольку никаких работ проведено не было.

Фото: ВКонтакте / "Прокопьевск.ру"

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