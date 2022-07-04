Кузбасские автомобилисты выгнали сельских детей с улицы ради гонок

Так, по данным интернет-пользователя, в селе Андреевка, что в Кемеровской области, автовладельцы носятся "как по скоростной магистрали" и по этой причине пыль оседает на территорию близлежащих домов. К слову, от местных гонщиков страдают и дети, которые боятся играть возле участков, а также передвигаться по улицам на велосипедах. По этой причине несовершеннолетние якобы сидят по домам.

– Прошу оперативно принять меры и установить по всей улице Кемеровская лежащие полицейские с соответствующими дорожными знаками, – обратился интернет- сказано в сообщении на "Кузбасс Онлайн".

Ответ на обращение последовал от администратора сервиса. Он указал, что в нынешнем году в Кемеровском муниципальном округе запланирована актуализация комплексной схемы организации дорожного движения. В связи с этим специалисты оценят, действительно ли необходимо обустройство искусственных неровностей на данной территории в соответствии с установленными стандартами.