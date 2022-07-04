Кузбасские автомобилисты выгнали сельских детей с улицы ради гонок

0
Фото:  

Жители кузбасского поселения Андреевка пожаловались на автолюбителей, которые пренебрегают скоростным режимом при передвижении по местной улице Кемеровская.

Так, по данным интернет-пользователя, в селе Андреевка, что в Кемеровской области, автовладельцы носятся "как по скоростной магистрали" и по этой причине пыль оседает на территорию близлежащих домов. К слову, от местных гонщиков страдают и дети, которые боятся играть возле участков, а также передвигаться по улицам на велосипедах. По этой причине несовершеннолетние якобы сидят по домам.

– Прошу оперативно принять меры и установить по всей улице Кемеровская лежащие полицейские с соответствующими дорожными знаками, – обратился интернет- сказано в сообщении на "Кузбасс Онлайн".

Ответ на обращение последовал от администратора сервиса. Он указал, что в нынешнем году в Кемеровском муниципальном округе запланирована актуализация комплексной схемы организации дорожного движения. В связи с этим специалисты оценят, действительно ли необходимо обустройство искусственных неровностей на данной территории в соответствии с установленными стандартами.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37797

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined