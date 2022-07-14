Кузбасские автомобилисты сняли опасный "перегон" лихача

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На кузбасской автодороге автомобилист решил вырваться из очереди и резко выехать на встречную полосу, игнорируя проезжающие "лоб в лоб" машины.

По словам автора сообщения, лихач проявил себя на трассе, ведущей к городу Новокузнецк. Судя по видео, водитель черного внедорожника не захотел ехать в "очереди" и решил объехать другие машины по встречной полосе, при том, что в этот момент "встречка" была не свободна. Таким образом, он воссоздал опасную ситуацию на дороге, заключили интернет-пользователи.

Перегон садовая в сторону города, уточнил очевидец в посте во "ВКонтакте".

В комментариях под публикацией многие зрители выразили негодование в адрес автомобилиста. Большинство посчитало, что подобным участникам движения "больше всех надо" и якобы именно из-за них на этом участке часто происходят ДТП.

Фото: ВКонтакте / "ДТП Новокузнецка"

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