По словам автора сообщения, лихач проявил себя на трассе, ведущей к городу Новокузнецк. Судя по видео, водитель черного внедорожника не захотел ехать в "очереди" и решил объехать другие машины по встречной полосе, при том, что в этот момент "встречка" была не свободна. Таким образом, он воссоздал опасную ситуацию на дороге, заключили интернет-пользователи.

– Перегон садовая в сторону города, – уточнил очевидец в посте во "ВКонтакте".

В комментариях под публикацией многие зрители выразили негодование в адрес автомобилиста. Большинство посчитало, что подобным участникам движения "больше всех надо" и якобы именно из-за них на этом участке часто происходят ДТП.