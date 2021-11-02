Кузбасские автомобилисты пожаловались на заваленные снегом дороги

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Плотные сугробы, которые скрыли асфальтированное покрытие на кузбасских дорогах, возмутили владельцев транспорта. Автомобилисты в соцсетях заявили, что отсутствие уборки снега может стать причиной массовых ДТП.

Обильные снежные осадки выпали на территории Кемеровской области. Резкая смены погоды стала полной неожиданностью для автомобилистов из-за чего в последние пару суток на дорогах Кузбасса было зафиксировано большое число ДТП.


Кроме гололедицы, обусловленной сильными морозами, владельцев транспорта напугал и снег, который уже плотно покрыл проезжую часть, однако, дорожники до сих пор не приступили к его уборке и расчистке асфальтированного покрытия.

Примите меры. Дороги завалены снегом, – заявил пользователь в Сети во "ВКонтакте".

В качестве подтверждения своих слов, он прикрепил видеозапись с заметенной сугробами трассой. В комментариях к запечатленному виду оператор съемки потребовал от властей принять меры, чтобы уберечь водителей от опасных ситуаций во время движения.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что синоптики предупредили о снижении видимости в Кузбассе из-за погоды.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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