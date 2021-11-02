Кузбасские автомобилисты пожаловались на заваленные снегом дороги

Обильные снежные осадки выпали на территории Кемеровской области. Резкая смены погоды стала полной неожиданностью для автомобилистов из-за чего в последние пару суток на дорогах Кузбасса было зафиксировано большое число ДТП.

Кроме гололедицы, обусловленной сильными морозами, владельцев транспорта напугал и снег, который уже плотно покрыл проезжую часть, однако, дорожники до сих пор не приступили к его уборке и расчистке асфальтированного покрытия.

– Примите меры. Дороги завалены снегом, – заявил пользователь в Сети во "ВКонтакте".

В качестве подтверждения своих слов, он прикрепил видеозапись с заметенной сугробами трассой. В комментариях к запечатленному виду оператор съемки потребовал от властей принять меры, чтобы уберечь водителей от опасных ситуаций во время движения.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что синоптики предупредили о снижении видимости в Кузбассе из-за погоды.