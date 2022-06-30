Кузбасские автомобилисты остановили движение ради дикого семейства

Берозовчане поделились в социальных сетях кадрами, снятыми на одной из дорог Кузбасса. В объектив камеры попали зверьки из семейства куньих, решившие пересечь проезжую часть. На кадрах видно, что на дорогу выходит взрослая особь, которая поочередно переносит детенышей через дорогу.

При этом автомобилисты останавливаются, чтобы пропустить зверьков. Движение продолжилось лишь после того, как последнее животное скрылось в траве на противоположной стороне дороги.