Кузбасская УК накопила миллионный долг по налогам

Как сообщается, организация, предоставляющая услуги жилищно - коммунального хозяйства, не платила налоги, из-за чего задолженность компании достигла 2,7 миллиона рублей. После этого делом занялись сотрудники отделения судебных приставов по Гурьевску, Салаиру и Гурьевскому району Кузбасса.

Руководство УК было уведомлено об имеющемся долге, однако после этого организация его не погасила. Тогда было принято взыскать задолженность с банковских счетов компании, а также арестовать ее транспортные средства. Кроме того, с УК решили взыскать также исполнительный сбор в размере 194 тысяч рублей.

В результате приставы взыскали долги по налогам в полном объеме, передает пресс-служба УФССП по Кемеровской области.