Кузбасская школьница сбежала из дома в порыве доехать до Москвы

По данным правоохранителей, 15-летняя тайгинка сбежала из дома, после чего была объявлена в розыск. Оказалось, что подросток купила билеты на поезд, планируя добраться до столицы. Ее обнаружили в составе сообщением Владивосток-Москва.

— Установлено, что девочка познакомилась в сети интернет с юношей, отправилась на встречу с ним и планировала доехать до Москвы, а оттуда добраться в Воронеж, — рассказали в УТ МВД по СФО.

Стражи порядка сообщили матери о том, что девочка найдена. С ней провели беседу об опасности такого поведения. До возвращения домой школьница останется в социально-реабилитационном центре Омска.