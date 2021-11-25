Кузбасская школьница сбежала из дома в порыве доехать до Москвы

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Полицейские разыскали пропавшую школьницу из Тайги, которая решила самостоятельно добраться до столицы, чтобы после встретиться с интернет-другом.

По данным правоохранителей, 15-летняя тайгинка сбежала из дома, после чего была объявлена в розыск. Оказалось, что подросток купила билеты на поезд, планируя добраться до столицы. Ее обнаружили в составе сообщением Владивосток-Москва.

— Установлено, что девочка познакомилась в сети интернет с юношей, отправилась на встречу с ним и планировала доехать до Москвы, а оттуда добраться в Воронеж, — рассказали в УТ МВД по СФО.

Стражи порядка сообщили матери о том, что девочка найдена. С ней провели беседу об опасности такого поведения. До возвращения домой школьница останется в социально-реабилитационном центре Омска.

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