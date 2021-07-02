Кузбасская шахта-банкрот ушла с молотка по цене в 9 раз ниже стартовой

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Завершились торги, лотом которых было имущество обанкротившегося АО "Шахта "Заречная". Приобретение обошлось новому владельцу по цене в разы ниже стартовой.

В Кемеровской области с молотка ушло имущество АО "Шахта "Заречная", которое было признано банкротом еще в ноябре 2017 года. Победителем торгов оказалось АО "Сила Сибири", которое предложило за предприятие 1,818 миллиарда рублей. При этом после неудачных попыток продажи к "Заречной" также были добавлены активы ООО "Транспортная компания "Проектная" из Новосибирска. В течение следующих 30 дней после заключения договора купли-продажи АО "Сила Сибири" будет необходимо оплатить приобретение. Об этом сообщает "Коммерсант".


Напомним, впервые имущество шахты было выставлено на торги в 2018 году за 16,7 миллиарда рублей. Таким образом, "Заречная" была продана по цене в 9 раз ниже стартовой.

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