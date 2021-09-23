Основной кредитор должника предложил устроить продажу предприятия путем публичного предложения, начиная со стартовой цены в 591,6 млн рублей. При этом торги по инициативе новосибирского ООО "Углетранс" пройдут в течение 21 дня, сообщает "Коммерсант-Сибирь".

Со стартом торгов каждые три дня стоимость лота будет снижаться на 10% вплоть до 236,64 млн рублей, если не появится желающий приобрести объект. В результате "Алексиевская" может значительно потерять в цене, поскольку в самом начале она была выставлена на продажу за 3,4 млрд рублей.

Напомним, на обанкротившейся шахте "Алексиевская" в начале года произошли массовые задержки зарплат, которые были выплачены горнякам спустя время из федерального бюджета. Эти долги вывели Кемеровскую область на лидирующую позицию в рейтинге задолженности по заработной плате.