Кузбасская прокуратура занялась проверкой после смертельного ДТП с микроавтобусом

Трагедия произошла на автодороге "Ленинск-Кузнецкий - Промышленная - Журавлево", где микроавтобус, двигавшийся из Красноярска в Новосибирск, съехал с трассы и перевернулся.

Внутри находилось восемь человек: шесть пострадали и один скончался. Прокуратуре предстоит проверить, были ли соблюдены правила безопасной перевозки людей, после чего будут приняты соответствующие меры, рассказали в ведомстве.

Напомним, смертельная авария с микроавтобусом случилась утром 12 августа около 5:00.