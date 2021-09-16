Кузбасская прокуратура заинтересовалась информацией о примеси нефтепродуктов в воде Томи

Представители ведомства проявили интерес к кемеровской Томи в связи с информацией о загрязнении реки нефтепродуктами в районе озера Красного. Стоит отметить, что узнать об этом специалистам удалось в ходе проведения мониторинга СМИ.

– Кемеровской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства об охране окружающей среды, – прокомментировали в прокуратуре Кемеровской области.

В случае, если факт вреда природе подтвердится, то будет принят комплекс мер реагирования для устранения нарушений.