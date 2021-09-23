Кузбасская прокуратура сообщила о возможных сроках открытия ТЦ в Кемерове

После проверок прокуратуры в кузбасской столице в общей сложности были закрыты для посещения пять торговых центров:

ТЦ "Маяк" - с 02.06.2021,

ТЦ "Лапландия" - с 15.06.2021,

ТЦ "Вселенная" - с 21.07.2021,

ТЦ "Гринвич" - с 03.08.2021,

ТЦ "Спутник" - с 10.09.2021.

Все они приостановили деятельность в связи с грубыми нарушениями пожарной безопасности. В суды были направлены исковые заявления, чтобы обязать собственников ТЦ устранить недочеты. В настоящее время рассмотрены два заявления по "Лапландии" и "Маяку". Их владельцы обязаны избавиться от опасных нарушений до 1 октября 2021 года и 31 января 2022 года соответственно. Заявления по остальным трем объектам находятся на рассмотрении.

В прокуратуре Кузбасса отметили, что сроки открытия ТЦ зависят от устранения нарушений. В связи с этим, при условии выполнения требований суда, "Лапландия" сможет открыться уже в начале следующего месяца, а "Маяк" - только в следующем году. При этом пока в органы прокуратуры или пожарного надзора не поступало сведений о ликвидации нарушений в указанных торговых центрах.

Напомним, ранее прокуратура сообщала об основных нарушениях пожарной безопасности, из-за которых начали закрываться кемеровские ТЦ.