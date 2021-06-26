Кузбасская прокуратура проверит информацию о масляных пятнах на Томи

В ходе организованной проверки прокуратура разберется в исполнения требований природоохранного законодательства. Специалисты выехали к участку реки Томь, расположенному в районе села Верхотомское, совместно с представителями Росприроднадзора.

К моменту публикации релиза о проверке на сайте ведомства было известно, что эксперты отбирали пробы воды с реки. Для того, чтобы определить протяженность загрязнения, а также его источник, были привлечены плавательные средства госинспекции по маломерным судам.

Также в пресс-службе прокуратуры отметили, что комплекс мер реагирования, направленных на устранение выявленных нарушений, будет принят по результатам указанной проверки.