Кузбасская прокуратура организовала проверку сведений о гибели рыбы в Томи

Региональная прокуратура организовала проверку в связи с сообщениями о наличии мертвой рыбы в Томи недалеко от города Мыски. Проверкой займется Новокузнецкая межрайонная природоохранная прокуратура.

В случае обнаружения нарушений, повлекших массовую гибель обитателей водоема, ведомством будут приняты меры для устранения данных нарушений.

Напомним, ранее местные жители рассказали о том, что в Теплом канале в Мысках всплыла на поверхность мертвая рыба. После информацией заинтересовался областной Рыбнадзор.