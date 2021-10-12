Кузбасская полиция прокомментировала сообщения из соцсетей о подготовке к убийствам в школах

Как рассказал редакции VSE42.Ru заместитель начальника центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Кемеровской области Станислав Шлагов, накануне вечером в социальных сетях и мессенджерах появились сообщения, согласно которым десять неизвестных людей якобы готовятся устроить стрельбу в местных школах.

По его словам, информацию об этом распространяют и сами граждане, что создает в обществе определенное напряжение. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают источник сообщений и проверяют их достоверность.