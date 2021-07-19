Кузбасская полиция признала пощечину задержанному соответствующей закону

Из комментария ведомства следует, что двое местных жителей 26 и 30 лет попали в поле зрение силовиков в ходе распития спиртного в общественном месте. Тогда же стражи порядка потребовали нарушителей последовать в отдел, но те отказались и проявили агрессию, за что были скованы в наручники.

– Они были неоднократно предупреждены об ответственности за неповиновение законным требованиям полицейских, однако продолжали противоправные действия. В связи с этим для пресечения правонарушения к ним была применена физическая сила и специальные средства – наручники, – указано в тексте в сообщения.

В результате дебоширы были доставлены в отдел полиции, где им выписали несколько штрафов. Теперь каждый обязан заплатить 500 рублей за распитие алкоголя в общественном месте и 2000 рублей за неповиновение сотрудникам полиции.