Кузбасская полиция присоединилась к волонтерам для поисков пропавшего в прошлом месяце пенсионера

Речь идет о Дарьине Михаиле Петровиче, родившемся 7 апреля 1952 года (69 лет). С 4 июня сведений о его месте пребывания нет.

8 июня ориентировку на поиски седого пенсионера с серыми глазами публиковали представители ПО "Лиза Алерт", однако теперь появилось больше данных о пропавшем.

— Был одет: свитер темно-синего цвета, трико серого цвета, ботинки темного цвета. Особые приметы: татуировка на левом плече в виде надписи "Норильск", — уточнили в региональном главке МВД.

Сообщить полезную для поисков информацию можно по номерам 8-3843-74-14-93 либо "02", а также волонтерам (8-800-700-54-52).