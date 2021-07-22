Кузбасская полиция присоединилась к волонтерам для поисков пропавшего в прошлом месяце пенсионера

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В Новокузнецке бесследно исчез пожилой горожанин. Теперь к его поискам подключились правоохранители.

Речь идет о Дарьине Михаиле Петровиче, родившемся 7 апреля 1952 года (69 лет). С 4 июня сведений о его месте пребывания нет.


8 июня ориентировку на поиски седого пенсионера с серыми глазами публиковали представители ПО "Лиза Алерт", однако теперь появилось больше данных о пропавшем.

— Был одет: свитер темно-синего цвета, трико серого цвета, ботинки темного цвета. Особые приметы: татуировка на левом плече в виде надписи "Норильск", — уточнили в региональном главке МВД.

Сообщить полезную для поисков информацию можно по номерам 8-3843-74-14-93 либо "02", а также волонтерам (8-800-700-54-52).

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