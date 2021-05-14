Кузбасская полиция попросила помощи в поисках опасного рецидивиста

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Полиция Якутии через кузбасских коллег пытается найти подозреваемого в убийстве опасного рецидивиста.

Правоохранители опубликовали ориентировку на поиски мужчины, который подозревается в убийстве.

– За совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство", разыскивается ранее неоднократно судимый Арутюнян Мамикон Саркисович, 08.03.1975 года рождения, – сообщили в ГУ МВД Кузбасса.

По данным ГУ МВД Якутии, мужчина заработал статус криминального авторитета и должен находиться под арестом.


Отмечается, что разыскиваемый может ездить на белой Audi Q7 2013 года, используя разные госномера. Владеющие информацией о местонахождении беглеца могут анонимно сообщить об этом по номерам 8-(4112)-45-41-54, 8-924-168-55-90, 8-924-563-50-50.

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области
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