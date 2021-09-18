Кузбасская полиция подключилась к поискам пропавшей 15-летней девочки

Стражи порядка разместили расширенную ориентировку на Арину Владиславовну Атяжкину 12.04.2006 года рождения из пгт. Верх-Чебула в Чебулинском районе. Отмечается, что подросток покинула социальное учреждение 17 сентября, около 14:30.

Приметы: рост 162 сантиметра, плотного телосложения, лицо овальное, волосы длинные темно-русые, глаза карие. Носит очки. В день исчезновения на ней были красная куртка, брюки темного цвета, белые кроссовки.

– Ранее несовершеннолетняя неоднократно объявлялась розыск как без вести пропавшая. В октябре 2020 года около 700 человек ее искали в лесу, где она была найдена только на третьи сутки, – добавили в областном ГУ МВД.

Анонимно сообщить информацию об Арине можно по номерам 8-(384-44)-2-12-62, 2-17-67 или "02" ("102" – с мобильного).

Ранее об исчезновении ребенка сообщали волонтеры ПО "Лиза Алерт".