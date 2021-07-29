Полицейские южной столицы Кузбасса ищут женщину, которой, по словам потерпевшей, на вид около 50 лет.

По информации силовиков, злоумышленница под предлогом улучшения материального положения своей жертвы подала ей шесть купюр по 5 000 рублей из "банка приколов" и потребовала сдачу. В результате пожилая женщина отдала мошеннице на руки 11 000 настоящих рублей и только после ухода щедрой собеседницы заподозрила неладное.

Приметы мошенницы: на вид около 50 лет, рост 140-150 см, среднего телосложения, на открытых участках тела пигментные пятна темно-коричневого цвета. В день преступления была одета в кофту светлого цвета с узорами в виде цветов и черную удлиненную юбку, указали в ГУ МВД по Кузбассу.

Сообщить информацию о горожанке можно по номерам: 8-(3843)-72-20-75, 72-20-73, 72-20-98 либо "02" ("102" с мобильного телефона). Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".