Кузбасская полиция объявила в розыск подозреваемого в преступлении бомжа

Полиция Анжеро-Судженска опубликовала ориентировку на Павла Хлобыстова 1986 года рождения.
Уроженец села Краснокаменск Красноярского края подозревается в воровстве на территории Кемеровской области.
– Разыскиваемый ранее судим, не имеет постоянного места жительства, может проживать в реабилитационных центрах, – сообщили в ГУ МВД.
Очевидцы, которые знают местонахождение беглеца, могут анонимно передать сведения по номерам: 8-(3842)-6-46-45 или «02» («102» - с мобильного).
Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровские полицейские объявили в розыск нарушителя на мотособаке.
Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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