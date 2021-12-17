Кузбасская полиция объявила в розыск подозреваемого в преступлении бомжа

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Мужчину, которого заподозрили в совершении преступления на территории Кузбасса, объявили в уголовный розыск.

Полиция Анжеро-Судженска опубликовала ориентировку на Павла Хлобыстова 1986 года рождения.

Уроженец села Краснокаменск Красноярского края подозревается в воровстве на территории Кемеровской области.

– Разыскиваемый ранее судим, не имеет постоянного места жительства, может проживать в реабилитационных центрах, – сообщили в ГУ МВД.

Очевидцы, которые знают местонахождение беглеца, могут анонимно передать сведения по номерам: 8-(3842)-6-46-45 или «02» («102» - с мобильного).


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровские полицейские объявили в розыск нарушителя на мотособаке.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

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