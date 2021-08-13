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Кузбасская полиция объявила в розыск отнявших у школьницы золото цыганок

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В Юрге разыскиваются две цыганки, которые на улице отобрали у подростка золотые украшения на 81 тыс. рублей.

Инцидент произошел днем на проспекте Победы в Юрге. Две цыганки окружили 14-летнюю школьницу и начали пугать порчей, для снятия которой нужно отдать им все имеющее золото.

– Девочка сходила домой и принесла золотые украшения, принадлежащие ее маме и бабушке. Больше часа подросток ходил по городу вместе с лжецелительницами, которые все это время якобы совершали обряд очищения, – сообщили в областном ГУ МВД.

Кулек с драгоценностями подросток передала мошенницам, которые обернули украшения салфеткой, а после отдали салфетку ребенку, велев не открывать сверток три часа и ушли. После того как школьница уже с матерью проверила сверток, выяснилось, что внутри лежит бижутерия.


Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве. Горожане в результате обмана цыганок потеряли 81 тыс. рублей. Теперь злоумышленницы объявлены в розыск.


Первая выглядит на 35 – 40 лет, ростом около 160 сантиметров, среднего телосложения, предположительно, беременная. На ней были кардиган и брюки светлого цвета, джинсовые кеды с белой подошвой.

Второй предположительно 25 – 30 лет, среднего телосложения, одета в брюки и джемпер леопардовой расцветки.


Информацию о разыскиваемых можно сообщить по номерам 8(38451)-6-66-21 или "02" (102 с мобильного).

Фото: ГУ МВД по Кузбассу
Да!
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