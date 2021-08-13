Кузбасская полиция объявила в розыск отнявших у школьницы золото цыганок

Инцидент произошел днем на проспекте Победы в Юрге. Две цыганки окружили 14-летнюю школьницу и начали пугать порчей, для снятия которой нужно отдать им все имеющее золото.

– Девочка сходила домой и принесла золотые украшения, принадлежащие ее маме и бабушке. Больше часа подросток ходил по городу вместе с лжецелительницами, которые все это время якобы совершали обряд очищения, – сообщили в областном ГУ МВД.

Кулек с драгоценностями подросток передала мошенницам, которые обернули украшения салфеткой, а после отдали салфетку ребенку, велев не открывать сверток три часа и ушли. После того как школьница уже с матерью проверила сверток, выяснилось, что внутри лежит бижутерия.