Кузбасская полиция объявила в розыск отнявших у школьницы золото цыганок

Инцидент произошел днем на проспекте Победы в Юрге. Две цыганки окружили 14-летнюю школьницу и начали пугать порчей, для снятия которой нужно отдать им все имеющее золото.
– Девочка сходила домой и принесла золотые украшения, принадлежащие ее маме и бабушке. Больше часа подросток ходил по городу вместе с лжецелительницами, которые все это время якобы совершали обряд очищения, – сообщили в областном ГУ МВД.
Кулек с драгоценностями подросток передала мошенницам, которые обернули украшения салфеткой, а после отдали салфетку ребенку, велев не открывать сверток три часа и ушли. После того как школьница уже с матерью проверила сверток, выяснилось, что внутри лежит бижутерия.
Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве. Горожане в результате обмана цыганок потеряли 81 тыс. рублей. Теперь злоумышленницы объявлены в розыск.
Первая выглядит на 35 – 40 лет, ростом около 160 сантиметров, среднего телосложения, предположительно, беременная. На ней были кардиган и брюки светлого цвета, джинсовые кеды с белой подошвой.
Второй предположительно 25 – 30 лет, среднего телосложения, одета в брюки и джемпер леопардовой расцветки.
Информацию о разыскиваемых можно сообщить по номерам 8(38451)-6-66-21 или "02" (102 с мобильного).
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