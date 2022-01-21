Кузбасская полиция объявила в розыск 33-летнюю женщину за долги

33-летняя Светлана Шиянова заинтересовала стражей закона из Кемеровской области после того, как прекратила выплачивать средства на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

– Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ, и скрывается от правоохранительных органов, – прокомментировали ГУ МВД в Кузбассе.

Граждане, которые знают актуальную информацию о женщине, могут анонимно передать ее по номерам: 8-(38453)-6-54-00 или "02" ("102" с мобильного телефона).

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кузбассовец, который обвиняется в неуплате денег детям, объявлен в розыск. Оперативники обратились к гражданам с просьбой помочь найти беглеца.