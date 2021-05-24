Кузбасская полиция нашла причастных к избиению бомжа подростков

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Стражи порядка вышли на группу школьниц, которые напали на неизвестного мужчину, разбив о его голову бутылку.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором запечатлено групповое избиение мужчины. Судя по записи, три школьницы атаковали беззащитного, нанося ему удары руками и ногами. В конце ролика одна из нападавших разбила о голову бомжа бутылку.

– Мужчина явно был обескуражен и не знал, как ему себя в вести с жестокими малолетками. Он пытался убежать от агрессорш, но удары сыпались одним за другим, – сообщил автор публикации.

Стражи порядка проверили данную информацию и выяснили, что в избиении замешаны киселевские школьники.

– Полицейские организовали проверку и установили участников инцидента. Ими оказались трое 15-летних учащихся одной из школ г. Киселевска, – рассказали в областном ГУ МВД.

На текущий момент правоохранители продолжают проверять все сведения по факту произошедшего, после чего будет принято решение.

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