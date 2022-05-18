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Кузбасская пенсионерка упала в девятиметровый колодец

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Жительнице Кемеровской области понадобилась помощь после того, как она упала в колодец с холодной водой.

Инцидент произошел на одном из дачных участков в Киселевске. Местная жительница, 62-летняя женщина, отправилась за водой к девятиметровому колодцу. Она открыла крышку, и в этот момент у нее закружилась голова. Потеряв равновесие, пенсионерка упала с высоты в холодную воду. Соседи услышали крики о помощи и обратились в полицию. К этому моменту женщина провела в воде почти час и находилась в предобморочном состоянии.


На место прибыли двое участковых. Один из них спустился в колодец по веревке и поддерживал пенсионерку над водой. Используя подручные средства, правоохранители и соседи вытащили женщину на поверхность, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. После этого пострадавшая была госпитализирована медиками.


В результате инцидента пенсионерка не получила серьезных травм: врачи обнаружили у нее лишь ссадины и ушибы.

Видео: YouTube / ОПЕР ТВ

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