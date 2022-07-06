Кузбасская пенсионерка серьезно пострадала в ДТП со сбежавшим водителем

Сообщение о ДТП на улице Шоссейная, 34, в поселке Разведчик, в результате которого 68-летняя женщина с многочисленными травмами попала в больницу, появилось в сообществе во "ВКонтакте". Автор в публикации указала, что некий мужчина на темно-зеленой машине (якобы это была Renault KAPTUR) на скорости сбил пенсионерку, а после, протащив восемь метров на бампере, когда она свалилась в кювет, остановился, чтобы посмотреть состояние авто. В итоге злоумышленник не оказал помощи пострадавшей, а просто скрылся.

– До сих пор скрывается. А моя бабушка находится в больнице с многочисленными переломами и ушибами. У нее очень большие проблемы с одной ногой, врачи даже рассматривали вариант ампутации, – следует из текста поста.

При этом в кузбасской ГИБДД корреспонденту AVOKADO сказали, что наезд на пешехода был совершен 30 июня в 22:50 по местному времени. Тогда, по их данным, неустановленный водитель на неустановленном авто не справился с управлением своего транспорта и допустил движение по обочине, из-за чего и сбил женщину. Сейчас автолюбитель и его машина находятся в оперативном розыске.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что машина сбила перебегавшего дорогу пенсионера в Кузбассе.