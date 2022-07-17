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Кузбасская пенсионерка с черным пакетом пропала в лесу

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Волонтеры в Кемеровской области приступили к поискам 63-летней женщины, которая не вернулась домой из леса.

Мельникова (Кочнева) Наталья Викторовна 1958 года рождения пропала без вести близ села Лучшево Прокопьевского района. Женщина ушла в лес 16 июля текущего года и не вернулась.


Рост пропавшей составляет 165 сантиметров. Телосложение плотное, волосы темно-русые с проседью, глаза серо-зеленые. Была одета в зеленую футболку, черные штаны и черные тапки. С собой у пенсионерки был черный пакет, следует из ориентировки поискового отряда "Лиза Алерт".


Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.


Напомним, продолжаются поиски двух подростков, исчезнувших 15 июля.

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