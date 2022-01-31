Кузбасская пенсионерка после помощи грузчика лишилась ценностей

83-летняя жительница Новокузнецка обратилась к силовикам после того, как из ее квартиры исчезли мобильный телефон и 21 000 рублей. Стражи закона установили, что в жилище к пенсионерке проникал 29-летний знакомый потерпевший, который подрабатывал грузчиком.

– Так как задержанный подрабатывал грузчиком, однажды хозяйка квартиры попросила его помочь ей вынести старые вещи. Мужчина согласился, а потом еще несколько раз заходил к пенсионерке на чай. В один из таких визитов он и прихватил с собой ее деньги и телефон, – прокомментировали в ГУ МВД Кузбасса.

На момент задержания отзывчивый злоумышленник не успел потратить деньги и избавиться от сотового. Краденное имущество изъято и передано владелице, а в отношении мужчины возбуждено

уголовное дело по статье "Кража".