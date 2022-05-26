Кузбасская пенсионерка лишилась почти 1 млн рублей при покупке "лекарства"

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Пожилая женщина в Кемеровской области повторно поверила мошенникам и потеряла деньги.

Жительница Топкинского муниципального округа, 76-летняя женщина, получила звонок от неизвестных, которые предложили ей приобрести медицинские препараты. При этом за лекарства звонившие обещали "компенсацию", а за заказ для двоих предлагали бонусы.

Пенсионерка отправилась в отделение банка и, следуя указаниям неизвестных, перечислила им около 1 млн рублей.


Возбуждено дело о мошенничестве. Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области


Примечательно, что пожилая женщина в феврале 2021 года уже становилась жертвой аферистов. Тогда злоумышленники смогли убедить ее, что пенсионерка поможет финансовой комиссии вычислить недобросовестных сотрудников банка. Женщина потеряла более 700 тыс. рублей.

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