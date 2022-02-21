Кузбасская пенсионерка лишилась более 1,5 млн рублей в стремлении заработать

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Неизвестные похитили у пожилой женщины из Кемеровской области крупную сумму денег, обещая выгоду.

Жительница Анжеро-Судженска, 67-летняя пенсионерка, обнаружила в Интернете предложение о "выгодном" инвестировании. Пожилая горожанка прошла регистрацию, после чего с ней связалась девушка, которая представилась менеджером компании. Она убедила пенсионерку внести первоначальный взнос в размере 20 000 рублей и назвать данные банковской карты. Пожилая женщина выполнила инструкции аферистов. После этого ей позвонил неизвестный мужчина, который предложил пенсионерке вложить максимально возможную сумму для большей выгоды. Анжеросудженка оформила кредит на 800 тысяч рублей и перечислила их вместе с собственными сбережениями на счет мошенников. Когда пожилая женщина захотела вернуть средства вместе с прибылью, злоумышленники сообщили, что она должна выплатить налог в размере 35% от суммы.


Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве. Личности подозреваемых устанавливаются. Общая сумма денег, украденных у пенсионерки, составила более 1,5 млн рублей, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

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