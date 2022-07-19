Кузбасская пенсионерка лишила соседей возможности отдыха на лавочке

Полысаевцы рассказали, что жительница одного из домов по улице Космонавтов регулярно пачкает стоящую у подъезда лавочку. Горожане пожаловались, что тем самым пенсионерка лишает их возможности отдыха перед собственным домом.

‒ ...бабушка, заливает лавочку гудроном или машинным маслом это уже не в первый раз случается просто там никто не может посидеть нормально даже если тихо (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ заявили кузбассовцы.

Комментаторы разделились на два лагеря. Часть пользователей Сети поддержала пожилую женщину и предположила, что ее квартира находится на первом этаже, поэтому собирающиеся на лавочке компании раздражают горожанку. Однако остальные кузбассовцы с данным мнением не согласились.

‒ "Штраф ей надо выписать за порчу", "Просто видимо бабушка не понимает насколько тяжело делать или реставрировать эти лавочки" (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ отметили комментаторы.

На приложенных к посту в одном из пабликов "ВКонтакте" фотографиях видно, что лавочка действительно обильно полита неизвестным веществом, по виду напоминающим густые чернила или масло.