Кузбасская медсестра попала под статью за подделку сертификата о вакцинации

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В Белове возбуждено уголовное дело в отношении медсестры, подозреваемой в подделке сертификата о вакцинации.

Старшая медсестра процедурного кабинета поликлиники в Белове подозревается в преступлении по ч. 1 ст. 327 УК РФ, "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". По информации правоохранителей, женщина помогла 36-летнему горожанину за деньги получить сертификат о вакцинации. В действительности мужчина прививку не делал.

— <...> внесла в Федеральный регистр вакцинированных не соответствующие действительности сведения о произведенных прививках горожанину. Это позволило местному жителю получить сертификат о вакцинации, — рассказали в областном ГУ МВД.

Санкции статьи предполагают лишение свободы до двух лет.


В отношении получившего фейковый документ беловчанина ведется доследственная проверка. Также устанавливается, была ли медработница причастна к таким же преступлениям.

Да!
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