Кузбасская лыжница победила на ЧМ по зимнему триатлону

Российская лыжница и триатлонистка, воспитанница СШОР №3 города Кемерово, Анна Медведева заняла первое место в дисциплине зимний дуатлон.
Соревнования проходили в Андорре (Сант-Жулия-де-Лория). Примечательно то, что зимний дуатлон впервые включили в программу чемпионата мира по триатлону и кемеровская спортсменка стала первой чемпионкой мира по этой дисциплине, передает пресс-служба администрации Кемерова.
Вместе с Анной, еще два спортсмена из Кузбасса – Павел Андреев и Дарья Рогозина участвовали в соревнованиях. Турнир завершится сегодня.
Фото: Администрация Кемерово
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