Кузбасская компания модернизировала систему водоочистки после вмешательства прокуратуры

Соответствующие нарушения надзорному органу удалось установить в ходе проверки исполнения водного законодательства. Наименование вредных примесей, количество которых было превышено в воде, следующее: нитрит, сульфат, марганец, аммиак и фенол.

Для ликвидации недочетов в исполнении действующего закона прокурором было принято решение обратиться в суд с иском к ООО «Власковское карьероуправление» с требованием о том, чтобы компания провела модернизацию системы водоочистки.

Требования представителя прокуратуры были удовлетворены Центральным районным судом Кемерова. К настоящему времени оно уже исполнено: на предприятиях была проведена реконструкция очистных сооружений. Качество воды теперь соответствует нормативам, что установлено по результатам анализа ее проб.