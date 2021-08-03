Кузбасская компания модернизировала систему водоочистки после вмешательства прокуратуры

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Силовики обязали организацию в Кемеровской области улучшить систему очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Власовка, из-за выявленного превышения нормативов допустимого количества загрязняющих веществ.

Соответствующие нарушения надзорному органу удалось установить в ходе проверки исполнения водного законодательства. Наименование вредных примесей, количество которых было превышено в воде, следующее: нитрит, сульфат, марганец, аммиак и фенол.


Для ликвидации недочетов в исполнении действующего закона прокурором было принято решение обратиться в суд с иском к ООО «Власковское карьероуправление» с требованием о том, чтобы компания провела модернизацию системы водоочистки.


Требования представителя прокуратуры были удовлетворены Центральным районным судом Кемерова. К настоящему времени оно уже исполнено: на предприятиях была проведена реконструкция очистных сооружений. Качество воды теперь соответствует нормативам, что установлено по результатам анализа ее проб.

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