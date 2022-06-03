Кузбасская компания изготавливала мороженое с кишечной палочкой

Специалисты Россельхознадзора в ходе проверки выявили серьезные изъяны в мороженом АО "Кемеровский хладокомбинат", а также фитостеринов в сгущенном молоке ООО "Кузбассконсервмолоко".

Сейчас на предприятиях введен режим усиленного лабораторного контроля для того, чтобы оперативно следить за продукцией и ходов устранения нарушений. Собственникам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Стоит отметить, что присутствие фитостеринов в молоке говорит о том, что производитель добавил в свой продукт растительные жиры.