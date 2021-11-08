Кузбасская кальянная создавала угрозу для здоровья населения

Проведенная Роспотребнадзором проверка показала, что в кальянном баре, расположенном в Междуреченске, нарушен ряд санитарно-эпидемиологических требований. Среди прочих нарушений, санитарная обработка оборудования, кухонной и столовой посуды, а также рук персонала проводилась в единственной раковине. Кроме того, сотрудники работали в личной одежде, а у одного из них не было сведений о гигиенической подготовке, аттестации и профилактических прививках. Выявленные нарушения представляли угрозу возникновения инфекционных и пищевых отравлений среди населения, сообщают в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.



Междуреченский городской суд привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения". Деятельность по оказанию услуг общественного питания в заведении была приостановлена на 90 суток.

Отмечается, что судебные приставы будут регулярно проверять исполнение решения суда.