Кузбасская ГИБДД предупредила пешеходов о весенней опасности

Правоохранители сообщают, что погодные условия способствуют возникновению на дорогах Кузбасса дополнительных рисков. Например, весенняя распутица затрудняет передвижение пешеходов по обочине, из-за чего они выходят на проезжую часть. Кроме того, сейчас участились случаи наезда на кузбассовцев в темное время суток.

Правоохранители порекомендовали пешеходам исключить из маршрута дороги без тротуаров и двигаться только во встречном транспорту направлении, а также использовать на одежде светоотражающие элементы, которые позволят водителям вовремя заметить людей на дороге. При этом вне населенных пунктов последнее условие становится обязательным требованием. В случае вынужденной остановки или ДТП вне населенных пунктов, пешеход на обочине должен быть одет в куртку или жилет со вставками из светоотражающего материала, сообщают в пресс-службе УГИБДД по Кузбассу.

Также особую осторожность сейчас должны проявлять водители, особенно в темное время суток и в условиях плохой видимости. При подъезде к пешеходным переходам и остановкам автомобилистам следует снизить скорость. Кроме того, необходимо обращать особое внимание на обочину и середину проезжей части, где могут находиться пешеходы.