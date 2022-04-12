Кузбасская ГИБДД предупредила пешеходов о весенней опасности

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Госавтоинспекция рассказала, какие меры необходимо предпринять жителям Кемеровской области, чтобы снизить вероятность ДТП.

Правоохранители сообщают, что погодные условия способствуют возникновению на дорогах Кузбасса дополнительных рисков. Например, весенняя распутица затрудняет передвижение пешеходов по обочине, из-за чего они выходят на проезжую часть. Кроме того, сейчас участились случаи наезда на кузбассовцев в темное время суток.


Правоохранители порекомендовали пешеходам исключить из маршрута дороги без тротуаров и двигаться только во встречном транспорту направлении, а также использовать на одежде светоотражающие элементы, которые позволят водителям вовремя заметить людей на дороге. При этом вне населенных пунктов последнее условие становится обязательным требованием. В случае вынужденной остановки или ДТП вне населенных пунктов, пешеход на обочине должен быть одет в куртку или жилет со вставками из светоотражающего материала, сообщают в пресс-службе УГИБДД по Кузбассу.


Также особую осторожность сейчас должны проявлять водители, особенно в темное время суток и в условиях плохой видимости. При подъезде к пешеходным переходам и остановкам автомобилистам следует снизить скорость. Кроме того, необходимо обращать особое внимание на обочину и середину проезжей части, где могут находиться пешеходы.

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