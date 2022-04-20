Кузбасская ФСИН организовала проверку после сообщения о падении осужденного из окна

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Журналистам VSE42.Ru поступила информация об инциденте произошедшем в кузбасской колонии. ГУФСИН начало проверку.

Ранним утром 16 апреля в юргинской колонии ИК-41 из окна второго этажа выпал 32-летний осужденный. Из-за падения мужчине потребовалась медицинская помощь. Об этом журналистам VSE42.Ru сообщил источник.


Как сообщается, ранее у него произошел конфликт с сокамерниками, которые якобы были наделены командно-распорядительными функциями со стороны администрации.


Когда пострадавший находился в медчасти, к нему, по неподтвержденным данным, приходили сотрудники колонии, которые, по словам источника, просили "не раскрывать причин конфликта с другими осужденными, а списать все на несчастный случай".


Представители ГУФСИН по Кузбассу сообщили журналистам VSE42.Ru, что по этому сообщению об инциденте началась проверка.

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