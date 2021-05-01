Кузбасская филармония представит спектакль о любви

История простой сельской семьи Кузякиных, где отец семейства Василий страстно увлечен разведением голубей. Жизнь была спокойной и размеренной до одного случая, когда в жизни Васи появилась она – Раиса Захаровна, городская модница, взбалмошная и воодушевленная, светская львица. Их неожиданное знакомство переросло в курортный роман, а он, в свою очередь, повлек раскол в семействе Кузякиных.

Были слезы, обиды, депрессия, чуть не закончившаяся драмой, но… жизнь расставляет все на свои места.



Эта завораживающая лирическая комедия не оставит равнодушным никого. В ролях: Жанна Эппле, Владимир Бегма и др. Начало спектакля 8 июня в 19:00. Возрастное ограничение 16+.