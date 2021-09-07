Всенародно любимая комедия и всенародно любимые актеры. Лиричную, трогательную и невероятно смешную историю любви, измены и прощения вы увидите в исполнении трех поколений звезд российского театра и кино: от легендарных актеров, любимых с детства, до новых, ярких восходящих звезд. Перед зрителями предстанут артисты, известные по сериалам "Молодежка" и "Вечный отпуск". Актеры не только сыграют, но и споют, поскольку история у нас еще и музыкальная.
В спектакле заняты: Раиса Рязанова, Михаил Жигалов, Мария Голубкина, Ольга Прокофьева, Анатолий Журавлев, Наталья Громушкина, Иван Дубровский/ Дмитрий Белоцерковский, Ирина Котельникова.
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