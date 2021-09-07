Кузбасская филармония представит народную комедию "Любовь и голуби" с участием известных актеров

0

В Государственной филармонии Кузбасса имени Б.Т. Штоколова состоится спектакль по пьесе В. Гуркина "Любовь и голуби".

Всенародно любимая комедия и всенародно любимые актеры. Лиричную, трогательную и невероятно смешную историю любви, измены и прощения вы увидите в исполнении трех поколений звезд российского театра и кино: от легендарных актеров, любимых с детства, до новых, ярких восходящих звезд. Перед зрителями предстанут артисты, известные по сериалам "Молодежка" и "Вечный отпуск". Актеры не только сыграют, но и споют, поскольку история у нас еще и музыкальная.


В спектакле заняты: Раиса Рязанова, Михаил Жигалов, Мария Голубкина, Ольга Прокофьева, Анатолий Журавлев, Наталья Громушкина, Иван Дубровский/ Дмитрий Белоцерковский, Ирина Котельникова.


9 октября, суббота, 19:00
"Любовь и голуби" 12+
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28723

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined